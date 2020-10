Teddy GERBAUD

Véritable passionné du voyage, j'assure la gestion et le développement commercial de l’agence FRAM de Nantes depuis plusieurs années.

Agent de voyages hautement qualifié, j’ai eu l’occasion d’aborder différents aspects de mon métier .

Je souhaiterai vivement diversifier mon expérience professionnelle.



Mes missions actuelles :

> Conseiller les clients en leur proposant une destination adaptée à leurs envies, à leur budget et à leurs périodes.

> Assurer un suivi comptable, juridique et documentaire des dossiers et gérer le budget de l'agence.

> Être moteur en termes d'animation commerciale (phoning, mailing, soirée clients, salon...).

> Manager l'équipe avec un soutien technique ou des formations.

> Gérer les éventuelles réclamations des clients

> Gestion et animation de la page facebook de l'agence



Mes qualités :

> Une capacité d'écoute pour cerner au mieux les besoins de clients.

> Bon niveau de culture général et une connaissance fine des destinations et du tourisme en général.

> Qualités d'organisation et de management d'une équipe.

> La psychologie.

> La patience.

> Le sens du contact.

> Bonne présentation.



Mes compétences :

Capacité à animer et gérer une équipe

Sens relationnel et amour du service

Marketing, analyse de la concurrence

Connaissance des principales destinations touristi

Sens commercial hyper développé

Connaissance des nouvelles technologies et des out