Teddy JOUBERT

Responsable sécurité du Centre Commercial Auchan Le Mans Zone Nord. Management de l'effectif sécurité et sûreté. Gestion de la sécurité incendie et de la sûreté de l'hypermarché ainsi que la galerie marchande du centre commercial. Prévention et environnement. Contact privilégié des instances représentatives de la commune.



Mes compétences :

Hygiène

Gestion de prestataires

Environnement

Sécurité

Secourisme

Prévention

Shopping Centres

Commodities

Audit

Environmental & Occupational Health > HSE