Teddy KORNOWITZ

Fort de mon expérience (plus de dix ans), après plus de deux années en tant Lead Developer d'une équipe (de 6 personnes) axée développement mobile et nouvelles technologies, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, je tend donc à devenir Manager.



Vous souhaitant bonne lecture.



Mes compétences :

JAVA

PHP5

Photoshop

SQL

Javascript

JavaScript/Ajax

CSS

CSS3

JQuery

Webdesign

Ergonomie

Spring

Apache

PHP

Illustrator

J2EE

SAP ERP

Struts

Ajax

Objective-C

Symfony

Spring Framework