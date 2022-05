Teddy LEBAILLY

Quelques mots, c'est trop peu, surtout après un parcours comme celui ci, mais essayons :

éclectique, courageux, vivant



Chaotique vu le chemin parcourus depuis mes 15 ans mais enrichissant : Sciences médico sociales puis électrotechnique au bac, logistique en DUT puis maths physique chimie informatique en licence, spécialisation en chimie/physique en master, réorientation professionnelle en développement informatique java/java EE puis enfin Travail depuis 1 an dans le BI (business inteligence) pour des SI (systemes d'information)



Assez curieux de voir ce que l'avenir me réserve à nouveau, je suis prêt à étudier toutes demandes, sachant, de nos jours, que la plupart des formations se font en interne des entreprises, je serais très heureux de retrouver la chimie ou JAVA en junior, et pourquoi pas combiner les deux domaines, mais quelque chose de nouveau pouvant être épanouissant m'intéresse tout autant.



Si vous avez lu jusqu'ici et que vous avez une place pour un petit ingénieur dans votre entreprise dans tout domaine technique, n'hésitez pas, je suis quelqu'un de calme et qui aime beaucoup l'humour (qui peut etre bénéfique au sein d'une entreprise) tout en sachant me concentrer sur mon travail et m'investissant



Mes compétences :

Microsoft Access

Amélioration continue

Qualité

Electrotechnique

Physique

Kanban

Gestion de projet

Production

Microsoft Visio

SolidWorks

Mathématiques

Management

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Chemdraw

Informatica PowerCenter

Java EE

Java

SQL Developer