Télie MATHIOT

Bonjour,



Actuellement Chef de projet pour PROMALYON, je me suis réorienté vers un poste plus technique.

Je suis désormais en charge de projets d'installation de lignes de fin de production. Mon travail commence une fois la phase commerciale terminée et se termine à la réception du matériel par mon client.



Je reprends donc l'ensemble des éléments transmis par le service commercial et vérifie l'ensemble des données et contraintes client.

Cela me permet de générer des plans d'implantation pour lesquels j'ai vérifié le bon fonctionnement de mon équipement. Je génère d'après ce plan des spécifications mécaniques, électriques, informatiques et d'automatisation.



Je suis mon projet et son avancement, notamment au niveau planning et budgétaire. Je consulte les fournisseurs de matériels d'intégration, je négocie et valide les achats de l'ensemble de mes équipements. Je reste l'interlocuteur privilégié de mon client.

Je suis l'avancement de mon chantier et enfin, j'organise la livraison et la réception de mon projet par le client.



Chef de projet ALTEN pour GE pendant un an, j'ai eu la responsabilité de diriger 3 équipes (15 ingénieurs et techniciens). Mesurer la performance de mes équipes, les challenger et leur apporter au quotidien le support nécessaire pour assurer leur activité ont été mes activités quotidiennes. De manière plus transversale, j'ai eu à reporter au comité de pilotage les activités des équipes, mettre en place et communiquer sur les actions d'amélioration continue. De plus, le management des différentes équipes et des membres ont représenté un challenge de tous les instants.

Enfin, la gestion de la relation Client au travers de la relation ALTEN - GE a été une expérience particulièrement enrichissante.



Ingénieur INSA de Lyon, je suis spécialisée en Génie Industriel. Gestion de production, achats, Supply Chain et Lean sont des domaines qui m'intéressent tout particulièrement.



Ancienne sportive de Haut niveau, j'aime les défis, les challenges et j'ai envie d'évoluer dans un environnement qui met à contribution mes compétences, mon dynamisme et mon envie d'avancer.







Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Management

Production

Génie industriel

Achats

Logistique