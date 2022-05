Temar RIYADH EDDINE

Ayant quatre ans d’expérience dans le domaine décisionnel, je suis intervenu en tant que consultant chez plusieurs clients comme le Groupe Chantelle,Leroy Merlin,Groupe Vivarte (Caroll, Kookai et chevignon), Groupe Matfer Bourgeat, PRECISIUM ou l'opérateur mobile MOOV du groupe ETISALAT (en Cote d'ivoir).



J'ai participé dans toutes les phases du projet

- Recueil du besoin

- Rédaction des spécifications techniques et dossiers de conception

- Modélisation et conception du DWH

- Mise en place des solutions techniques (SUITE SAP BO, SUITE MICROSOFT BI et Talend)

- Formation des utilisateurs finaux ainsi que des administrateurs



Mes compétences :

SAP BPC

JAVA / J2EE

Sql server 2008

JAVA SE

Qlikview

SQL

SSIS SSAS