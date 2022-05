Téné CISSE

Jeune femme dynamique et engagée, je suis à l'écoute d'opportunités en tant que Chargée de formation dans une entreprise ou un organisme de formation.

Grâce à mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu développer une certaine expertise dans le domaine de la formation continue et dans l'accompagnement des adultes en transition socio-professionnelle.



Bonne visite sur mon profil et à bientôt pour, peut être, une future collaboration !



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Recrutement

Gestion de projets RH

gestion de projet

motivée

rigoureuse

sociable