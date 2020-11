Théo BENOIST

Bonjour,

je suis Théol BENOIST. je m'interresse a tout, et je dirais même a trop de choses. Actuellement etudiant en master2 en étude de genre, pensée de la différences et rapports de sexes, travaillant en histoire, psychanalyse, droit, socio-politique, littérature comparée axe genre (ou plutôt de l'ensemble des être humains, particuliers, des minorités, à Paris 8 Saint-Denis). j'ai fais des études à Saint Denis, en HSE puis en licence pro SBP (développement durable, incendie, salubrité). j'aime énormément tout ce qui est biologie, c'est la raison pour laquelle pendant près de deux ans, lorsque je n'avais pas cour a saint denis, j'allais à la fac de Jussieu en BGPC (dominante biologie), et cela pendant 2 ans.

je suis curieux, et très dynamique. j'aime avoir des emploi du temps chargés, pour ne pas m'ennuyer, en même temps... il y a encore tellement à apprendre! je suis très polyvalent, j'ai essayé de me spécialiser en Hygiène, avec mon stage de 2,5 mois à la mairie de paris, en sécurité (AP1,SIAPP3, Acteur de la sécurité civil) sont autant de modules suivis en relation avec la sécurité, et Environnement (acteur de la santé et la sécurité au travail, ergonomie et développement durable).

je suis très réactif et organisé, il le faut bien lorsque qu'on a un emploi du temps chargé.



a été quelques mois a la Mana d'estienne à Paris 13, en art, dessin. Un livre a été publié en collaboration entre une poète, et moi en tant qu'illustrateur.





Mes compétences :

Droit social

Risque biologique

Droit de l'environnement

Reglementation IGH ERP

AP1

Radioprotection

Gestion de projet

PSC1

Prévention des risques

Risque chimique

Risque incendie

Ergonomie

Risques psychosociaux

Risques naturels

Risque explosion

Milieu naturel

SIAPP3

Sécurité au travail

Développement durable

EPI

Acteur de la sécurité civil

Risque electrique

Gestion de Crise

Sciences politiques

Histoire

Philosophie

Dessinateur

Ecriture

Discrimination

Égalité

Poète