Solution internet CMS professionnel- Gestion Base de données relationnelles Intégrée : Fiable, Conviviale et Economique !



Chefs d'entreprise PME, Webmaster, Responsables de site internet. Pour accroître la visibilité de votre entreprise/ou pour prolonger vos contacts commerciaux, vous recherchez une solution internet, plateforme e-mailing intégrée, en interne ou en agence, à la fois simple, fiable, évolutive et conviviale de création ou de refonte de site internet professionnel ou de boutique en ligne OScommerce ?



Je vous propose la solution internet de dernière génération CMS 'Content Management Systems' avec des mises à jour facile à partir de 190 € forfait unique de conception.

Assistance 7J/7 assurée par notre partenaire technique solide pour l'hébergement et l'assistance technique.



Formation à la gestion de votre site internet ou boutique en ligne : formation professionnelle agréée.





www.FRCOMMERCE.COM

Contact : Thi Huong HUBAUT

Consultante Formatrice Internet



Mes compétences :

ASP

Base de données

BOUTIQUES EN LIGNE

Cms

COMMERCE

Commerce électronique

E-mailing

Electronique

Emailing

Formation

Gestion base de données

Internet

Site internet

Site marchand

Webmaster