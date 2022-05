Thi Kim Chi TRAN

Technicienne Supérieure Réseau Informatique Télécom : Administratrice Réseaux M2I



COMPETENCES



Support de proximité, helpdesk, itinérant :

- Support téléphonique avec prise contrôle à distance, Intervention sur site, Formation utilisateur, Installation, Configuration, Administration, Création des comptes utilisateurs, Résolutions des tickets, Gestion des sauvegardes, Maintenance poste de travail.

- SW: Windows XP, SEVEN,W Serveurs 2008/2012, Exchange Server , Linux, Unix, MS Office 2007/2010, Outlook 2007/2010.

• Gestion du poste informatique (Windows 7 et 8)

• Linux, Unix

• Windows server 2008 et 2012

• Exchange Server

• SQL Server

• Gestion et supervision de parc informatique

• Détection de panne

• Hotline et comportement

• Organisation et Gestion de projet

• VOIP

• Réseaux et télécom

Technicienne au service des utilisateurs: Rigoureuse, qualité d’écoute, méthodique,autonome, sens du service, de l’analyse, bon relationnel client, communiquante, patiente, pédagogue, curieuse, intéressée par la veille technologique, sérieuse et motivée. Bonne connaissances des infrastructures clients/serveur et des stratégies/script de login associés, des réseaux IP LAN, WAN (routage, filtrage, VLAN, VPN).



SYSTEMES D’EXPLOITATION

Windows 98, 2000, XP/SEVEN Professionnel et 2003, 2008 Serveur (Installation, Configuration et Administration des services TCP/IP (Active Directory, DHCP, WINS, DNS), Mise en place de stratégie)

Maîtrise des systèmes d’exploitation des postes clients

Diagnostiquer une panne et déterminer son origine : hardware et software

Installer et mettre en service de matériels, de logiciels et des applications

Mise en réseaux, déploiement, administration du parc informatique

Connaissance de l’environnement Linux, Unix (Installation, Configuration et Administration)



RESEAUX :

Windows NT4, Novell 3.12, Apache, Télécoms, Client/serveur.

Connaissance sur les règles TCP/IP, Ethernet (commuté, partagé), RRAS, VLAN, VPN,

Configuration d’un Firewall, mise en place d’une passerelle, d’un serveur d’impression

Connaissance sur les règles de l’Ingénierie de Projets : la conception, le test, le déploiement et l’intégration de logiciels ou de progiciels

LANGUAGES :

Visual Basic, Assembleur (notions), HTML (notions), C/C++, JAVA, PERL, W-Langage

SGBD :

SQL Server 7.0 (Création et utilisation des bases de données et requêtes), Oracle 10.2 (Administration des bases)

ARCHITECTURE :Etude de solutions nouvelles (choix de logiciel, de matériel, d’architecture de réseau interne et externe)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

05-11- 2012 à 06-02-2013 Chef de projet – Concepteur des systèmes informatiques G2R (formation) Stage pratique du 21/01 au 06/02/2013

 MOA, MOE, Bonnes pratiques ITIL, Etude du cas

 Méthodologie : UML, Agile

 Conduite de projet et référentiel client, Management d’équipe

22-06 à 24-08-2012 TAX SERVICE (CPA, Expert-comptable), Chicago Illinois, Etats-Unis-Technicienne Support Proximité

 -Assurer l’enregistrement, la codification et la mise à jour des documents suivis selon les instructions données, vérification de saisie des opérations, contrôle des taxes

26-07-2011 à 25-01-2012 SAUROS Informatique & Conseil (service, conseil, ingénierie, formation) (Fin CDD)- Technicienne Helpdesk-Support de niveau 1et 2

 Assistance aux utilisateurs (postes de travail, imprimantes, applications métiers…) traitement des incidents et des demandes spécifiques. Interventions en proximité ou à distance (Hotline).Maintenance informatique des sites

 Prise en Main à Distance : VNC, VPN, TEAMVIEWER, LOGMEIN

 Installation de postes utilisateurs : Systèmes d’exploitation, outils bureautiques, protection antivirale, ghots, acronis

 Installation de serveurs : Web (IIS, apache), ftp et messagerie, logiciel de sauvegarde Arc serve, Windows 2003, 2008 Server

 Dépannage Hardware (Matériel ACER, DELL, SONY, TOSHIBA.MAC OSX) et Logiciels (Windows, Autodesk…)

 Gestion de la téléphonie (Ipad, IPhone, Windows Mobile, BlackBerry…)



