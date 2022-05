Bonjour, je m'appelle Thi-Oanh NGUYEN, j'ai 32 ans. J'ai commencé ma carrière en GSS où j'ai pu développer mes compétences en tant que manager de plusieurs rayons chez KIABI. Cette expérience m'a permise d'avoir une vision sur la rentabilité, la productivité et la gestion d'une multitudes de mission liée au CA, à la DI, à la qualité de l'environnement du magasin, et au service client.



Ma volonté de relever de nouveaux défis et monter en compétence continuellement m'ont permis d'intégrer le géant suédois IKEA en tant que manager de 2 rayons et le services aux entreprises. Cette expérience, m'a permise d'avoir un rôle beaucoup plus stratégique. En effet, j'ai pu y développer différentes compétences en travaillant avec les services supports tels que la logistique ou encore le service communication et aménagement.



Il y a 3 ans, j'ai souhaité intégrer les grands magasins en tant que manager des ventes afin d'apprendre et de développer un niveau d'exigence sur le Service Client attendu dans le luxe.



Mes principaux atouts sont: la reprise d'équipe difficile, et mes différentes "casquettes"= > Managériale, logistique, merchandising et stratégique .



En septembre 2013, j'encadrais désormais 5 managers.

Ce qui me motive dans mon travail c'est d'apprendre, de monter en compétence et de transmettre mon savoir à mes managers notamment le faire faire, faire avec, et ne pas se laisser faire.



Cette expérience enrichi mon process de communication envers des cadres autonomes. Je m'adapte à mes différents interlocuteurs.



Depuis octobre 2015 je suis responsable du développement commercial du 3eme étage des galeries la Lafayette homme sur Haussman secteur luxe et formel. En plus de mes anciennes missions je développe les relations commerciales avec nos partenaires externes ,les services personnalises en interne et travail sur des projets afin de dynamiser le CA sur des segments à clientèle élitiste.



Mes compétences :

Gestion des coûts

Sales manager

Formatrice

Luxe

Logistique

Inventory

Merchandising

Rentabilité et retour sur investissements

Transversalité savoirs

Satisfaction client

Manager

Management de projet

Analyse financière