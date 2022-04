Beghoul NABIL

Bonjour,



Après plus de 17 ans d'expérience professionnelle au sein des Galeries Lafayette Haussmann Paris 09 j'ai acquis les compétences suivantes:



Management: - Encadrement, formation et coaching des forces de ventes ( de 20 à 80 vendeurs et démonstrateurs).

- Accompagnement, suivi et motivation des forces de ventes dans la réalisation des objectifs.

- Préparation et animation des réunions de secteur journalières et hebdomadaires.



Commercial: - Déploiement et suivi de la stratégie de vente du secteur en charge.

- Développement de la stratégie de fidélisation client.

- Développement et déploiement de supports et outils d'aide à la vente

- Suivi du CA et mise en place d'actions permettant sa réalisation

- Accompagnement, suivi et fidélisation des clients VIP

- Participation à la réalisation des prévisions des ventes

- Négociations commerciale



Gestion: - Recrutement et formation des nouveaux collaborateurs

- Organisation du travail et des plannings des forces de ventes

- Evaluation individuelle et collective des collaborateurs



Homme de terrain, de nature dynamique et avec le sens de l'analyse je suis à la recherche aujourd'hui de nouveaux challenges et défis.















Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Futures Operations