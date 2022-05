Thi Thu Ha VU

Venant de terminer un CDD "Assistance Comptable", je suis à la recherche active d'un poste équivalent permettant de continuer ma carrière et de renforcer mes compétences. Sérieuse, motivée, je suis prête à convenir d'un entretien pour préciser plus en détail mes études et mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Payes (DSN), assistance bilan

Déclaration des charges sociales

Lettrage des comptes fournisseurs et clients

Rapprochement bancaire

Déclaration et contrôle de TVA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Coala

Ciel Compta

Audit