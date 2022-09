Thibault BACCHERINI

Bonjour,



Je travaille au sein de la société Ax'eau, bureau d'études techniques basé à Châteaurenard (13160) dans les Bouches Du Rhône. Fort de huit années d'expérience en tant que Technicien, je suis actuellement Chargé de projet, responsable du management d'une équipe de six personnes et du centre de formation Ax'eau Campus.



Mes principales missions et compétences:



-Réalisation de missions à l'étranger et partout en France en hydraulique urbaine sur les thématiques du Non Revenue Water et plus spécifiquement sur les pertes réelles.



- Assistance aux collectivités et sociétés distributrices d'eau en matière de gestion du réseau (Diagnostic / Enquêtes réseaux / Sectoriastion / Débitmétrie / Organisation-planification et réalisation des campagnes de détections des fuites.



-Réalisation des rendez-vous d'avant vente, de l'organisation et du suivi qualité des prestations.



- Maîtrise de l'ensemble des techniques de détection des fuites (Acoustique, Gaz traceur, Corrélation, Enregistreur de bruit, Inspection télévisuelle, Caméra thermique...)



- Développement de nouvelles prestations



-Formation / Pédagogie



- Le diagnostic de réseaux



- Le diagnostic des pathologies de l'habitat (Dégât des eaux)



-La détection des réseau enterrés (AEP, GAZ, EDF, TéleCom...)



-Habilité au contrôle et la maintenance des disconnecteurs



-Réception de réseaux neuf AEP ( Réalisation d'essais d'épreuve, de potabilisation et prélèvement)



Mes compétences :

Contrôle et Maintenance des Disconnecteurs

Détection des fuites

Détection de réseaux enterrés

Diagnostic de réseau AEP

Autonomie

Hydraulique

Eau

Pédagogue