Thibault CHEVRIN

Bonjour,



Je m'intéresse beaucoup au développement Web, où, dans cet univers qui évolue si vite, il y a toujours à apprendre !

Après avoir terminé mon cursus à l'EPITA (spécialité Sciences Cognitives et Informatique Avancée), j'ai suivi un master 2 à l'université Pierre et Marie Curie spécialisé en web sémantique, Big Data et base de donnée large échelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Programmation orientée objet

Langage c

Langage SQL

Langage C++

.Net C#

Linux Redhat

Asp.net

Git

Adobe Creative Suite

Ruby

Langage Java

Ruby on Rails

JavaScript

PHP

Angular2

Node.js

Docker