COORDINATEUR QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT





19 ans d’expérience dans la Marine et 19 ans dans l’Industrie en Management, Conduite du changement, Amélioration continue, Prévention des accidents et des impacts sur l’environnement.



• Qualité, Productivité et Amélioration Continue :

- Générer des profits opérationnels ou indirects

- Optimiser les processus, Améliorer la qualité Produit

- Mettre en place des démarches de progrès : 5S, Kaisen, TPM…

- Optimiser en améliorant la productivité, la qualité et la sécurité

- Gérer les contrats et les réclamations clients



• Gestion des Risques et Impacts Environnementaux :

- Evaluer, Analyser et Prévenir les risques professionnels et les impacts environnementaux

- Définir les indicateurs pertinents, Assurer ou Analyser les reportings

- Déployer et Piloter des systèmes de management QSE, certification ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001

- Gérer et Valoriser les déchets

- Assurer la veille réglementaire, Négocier avec les autorités administratives (DREAL, CARSAT, Inspection du travail …), Animer les CHSCT



• Management et Conduite du changement :

- Diriger des projets

- Recruter, Former, Diriger des équipes pluridisciplinaires et internationales

- Organiser et faire évoluer les processus et les programmes de formation

- Encadrer des équipes, Détecter et Evaluer les talents, Fixer les objectifs



Vous pouvez me contacter sur thibault.roche-bruyn@wanadoo.fr



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Production

EHS