Thierry CHANCERELLE

Après plusieurs années d'expérience en tant qu'intégrateur Web chez Starbagg, Sarenza et Niji, j'ai suivi une formation de gestionnaire de l'information. J'ai travaillé sur différents postes dans le domaine de l'infodoc (chargé de veille, bibliothécaire...). Récemment, je me suis inscrit dans l'école The Bridge pour travailler dans le SEO car ce domaine m'intéresse particulièrement, mon double profil me sera utile pour ce projet. Je suis actuellement en recherche d'un contrat d'alternance pour un poste en SEO à partir d'Avril 2022.