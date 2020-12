Thierry PATRY

J'ai plus de trente ans d'expérience dans l'industrie électronique.

J'ai acquis une bonne maîtrise de la conception (du choix de l'architecture à la validation) et de l'industrialisation de produits à dominante électronique dans des secteurs variés tels que l'automobile, le militaire et les télécommunications.





GESTION DE PROJET

- Coordination des différents métiers (logiciel, mécanique, RF, …)

- Séquencement d’un projet en différentes phases;

- Analyse d’un cahier des charges en exigences élémentaires affectable à un métier.

- Approche (Qualité, Coût, Délai)

- Reporting client et interne,

- Gestion et maîtrise des risques

- Organiser une équipe projet (10 personnes : ingénieurs et technicien)

- Elaboration et suivi du planning (36 mois)

- Élaboration et suivi du budget





MÉTIER ÉLECTRONIQUE



- Expertise dans le domaine de l’électronique numérique et analogique BF

- Maîtrise de logiciel de simulation (Spice), de conception EPLD-FPGA (Quartus)

- Sûreté de fonctionnement (AMDEC fonctionnelle et composant)

- Connaissance des process et contraintes industrielles



Mes compétences :

Electronique

Gestion de projet

Ingénierie système

Industrialisation

Management