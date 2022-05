Je vous invite à découvrir, via mon site http://thierry.rigal.free.fr , comment développer rapidement des rapports avancés et des cartes interactives ainsi que de véritables applications décisionnelles avec les compléments gratuits Excel Power BI. N'hésitez pas à me contacter pour toutes démonstrations, conseils et formations sur les outils Microsoft de décisionnel en libre-service, et aussi sur les techno SQL Server, SAP BO, Excel VBA, VBS, VB.NET et ASP.NET.



De profil développeur évoluant vers l'analyse décisionnelle, je me suis orienté vers les bases de données MS SQL Server, le reporting décisionnel SAP BO (12 ans d'expérience sur un infocentre) et le reporting avec Excel PowerPivot/PowerView. Je cherche à intégrer une société où mes compétences et mon savoir-faire pourraient être mis à contribution et ou je pourrais enrichir mes connaissances.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

VBScript

Microsoft Excel

Microsoft Access

COBOL

Visual Basic for Applications

SQL Server Reporting Services

SQL Server Integration Services

SQL Server Analysis Services

Microsoft Word

Microsoft DOS

HTML

Active Server Pages

Développement web

PowerPivot

JavaScript

PowerBI

Business Intelligence

ASP.NET

SAP Business Objects

Visual Basic .Net

SQL

Talend Open Studio

MongoDB

MySQL

PostgreSQL

InfoSol Infoburst