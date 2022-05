Thierry ROBERT

Un projet n'est pas qu'une affaire de spécialistes ...



Pour mener à bien des projets de grande envergure, internet ou mobiles, il faut une vision d'ensemble, une connaissance de la technique et des technologies employées, mais aussi ne jamais perdre de vue le ROI et les enjeux majeurs.

Il faut enfin savoir fédérer des équipes qui ne savent pas travailler ensemble ou dont les buts semblent s'opposer. Grâce aux méthodes Agile, je ne perds jamais de vue l'évolution d'un projet et je sais le mener à terme dans les meilleures conditions.



N'hésitez pas à me contacter, je suis à la recherche de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Bootstrap

CSS 3

Html 5

Java

JavaScript

JQuery

Grails

Phonegap

Androïd SDK

PHP

Web

Adobe Photoshop

Agile Scrum

Kanban

Méthode agile

Agile

Git