Thierry ROBOT

20 ans d'expérience dans l'industrie de production d'électricité.



Compétences :



Développement d'activités à l'international, coordination commerciale.



Direction de centre de profit



Spécialisé en gestion de projets complexes.



multi-énergies : nucléaire, hydraulique, énergies renouvelables (éolien onshore et solaire), éco-quartiers



optimisation énergétique : dispatching production, marchés spot, OTC; services ancillaires, fonctionnement des marchés européens



techniques/métier : systèmes temps réel (SCADA), permitting, études d'impact environnemental, caractérisation de sites, Balance of Plant,



projet : 16 ans de management d'équipe, pilotage d'études multi-disciplinaires complexes, due diligences



Management de projets: titulaire du diplôme PMP du PMI.



international : Allemagne (1 an à Berlin), UK (1.5 ans au Royaume-Uni), projets plus ponctuels en Turquie, Suisse, Macédoine, Monténégro, Grèce,



Langues parlées : allemand (très bon niveau, C2), anglais (très bon niveau, C2), espagnol (niveau intermédiaire)



Mes compétences :

Gestion de projet

Etudes d'impact environnemental

Energies renouvelables

Nucléaire

Coordination de projets

Business development

Management

Allemand

Direction de centre de profits

Anglais