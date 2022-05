Thierry ROCHETTE

✔ Mon AMBITION : Contribuer à votre stratégie porteuse de sens sociétal, à l’essor de votre organisation, au développement de vos équipes, dont le numérique serait UN vecteur, grâce à... :



♪ 20 ans d’expérience pluriculturelle, multi-sectorielle (médical, pharmaceutique, enseignement), dans l’industrie et les services, en ETI/PME/associations

♪ Le vécu de 5 plans numériques/schémas directeurs et de systèmes d’information protéiformes complexes (du standard éprouvé au sur mesure intégral)

♪ Une véritable appétence de coopération et collaboration à 360° (équipes SI, AMOA, métiers ; partenariats avec institutions, organismes de recherche et 150 ESN)

♪ La connaissance et le goût des dynamiques de croissance endogène/exogène (6 M&A) tout en garantissant le bon fonctionnement.



Cette ambition repose sur 3 types de management et des qualités qui me sont aimablement reconnues :



✔ MANAGEMENT STRATEGIQUE ET FINANCIER



♪ Utiliser le « Potentiel Hélicoptère de mon double cursus : « Ingénieur & Manager pour une Vision stratégique ET une traduction opérationnelle

♪ Proposer et conduire des plans de transformation numérique : 10 à 100Me sur 3 à 7A

♪ Tirer profit de la combinatoire des technologies et du Data Management

♪ Définir & piloter des budgets SI significatifs : 4 à 30Me /A

♪ Toujours garantir le fonctionnement optimal du SI : disponibilité, sécurité & performance



✔ MANAGEMENT DES EQUIPES ET DES PROJETS



♪ Catalyser et animer la coopération transversale intra/interentreprises, tous métiers, tous niveaux

♪ Faire grandir, manager, organiser des équipes internes : 10 à 90p,

♪ Faire réussir projets et programmes de toute taille : 100jh à 15000jh, 50ke à 10Me

♪ Piloter et intégrer des équipes externes : 10 à 130ETP, réseau pro de 150 partenaires tous types



✔MANAGEMENT RELATIONNEL



♪ Animer des groupes transversaux et des collectifs évolutifs, intégrer la singularité de chacun

♪ Accompagner au changement les personnes SI et Métier, inscrire les actions dans une démarche globale, donner du sens

♪ Etre en grande proximité avec toutes les parties prenantes, écouter, être réactif, prendre soin, avoir le sens permanent du service

♪ Assurer une veille active via la participation à des réseaux professionnels et associatifs puissants



✔ QUALITES AIMABLEMENT RECONNUES



♪ leadership ✪ écoute ✪ vision systémique ✪ rigueur ✪ responsabilité ✪ éthique ✪ intelligences relationnelle, situationnelle, émotionnelle ✪ engagement ✪ proximité



J'aurai plaisir à vous rencontrer :



Mes compétences :

Gouvernance des SI

Controle de Gestion SI

Leadership

Business Transformation

Management

Accompagnement au changement

Stratégie Numérique

Conduite du changement

Stratégie

Collaboratif

Stratégie IT

Développement de réseaux

Théâtre d'improvisation

Production de contenu vidéo

Endurance, persévérance, ténacité

Esprit d'équipe

Sens politique

Sens de l’organisation

Direction de Projets

Appétence pour les métiers et les usages

Développement des Relations Humaines

Résolution de problèmes complexes

Collaboration interdisciplinaire

Ouverture, disponibilité aux autres

Evaluation et prise de décision

Gestion des désaccords et des conflits

Stratégie d'entreprise

Controle de gestion

Créativité, sens de l'Innovation

Capacité d'écoute active

Solutions SI (CRM, MDM, SIRH, BI, ERP, SCM, ECM)

Intelligence émotionnelle

Agilité intellectuelle

Négociation de contrat

Gestion des risques

Fusions et acquisitions

Sens du service

Méthodes agiles

Leadership d’équipe multifonctionnelle

Vision systémiqu