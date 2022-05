Thierry RODRIGUES

Passionné d’Aéronautique depuis mon très jeune âge, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans ce secteur avec la société Amphenol Air LB, pour une durée de 10 ans et mon parcours s'est continué chez FEDERAL MOGUL Systems Protection pour une durée de 16 ans, Jusqu'en Juin 2015. En 2012, après le développement réussi des marchés Aéronautique et Défense, j'ai pris la responsabilité supplémentaire des Marchés Ferroviaire et Industriel. Ce secteur de marché est appelé EIT (Energy, Industrie & Transport) dans l'organisation Federal Mogul et englobe l'Aéronautique, la Défense, le Ferroviaire et l'Industriel. Depuis Juin 2015, j'ai intégré NEXANS en tant que Segment Manager pour les marchés Aerospace, Defense et Medical, Pour devenir en Septembre 2017, Segment Director Aerospace, Rolling Stock & Healthcare / Global Director Aerospace & Defense



De formation technique, Mathématiques et Physique, j’ai complété ma formation en 2009 par un Master en Management Général à L’ESSEC Business School – Paris.



Mon expérience dans les composants électriques, avec Amphenol Air LB pour les connecteurs et FEDERAL MOGUL pour les systèmes de protection de câblage, m’a permis d’être en contact permanent avec les équipementiers aéronautiques et militaires, ainsi que les donneurs d'ordres principaux. Cette connaissance du marché peut me permettre de continuer mes activités futures dans les composants ou les équipements de ce secteur.



Ma position actuelle dans une Société Multinationale Française de 26 000 personnes, avec une organisation matricielle, me permet de bien anticiper, avec l’expérience nécessaire, la complexité de nouveaux postes à pourvoir au sein d'organisations similaires.



Mes compétences principales sont:

- La vision de l'évolution du marché

- L'implication technique sur le développement des produits

- Le management de l'équipe de vente

- La négociation avec les donneurs d'ordres

- La capacité à créer des partenariats

- La mise en place d'un "reporting" clair et efficace

- Ma connaissance du monde et de multiples cultures

- Mes langues parlées: Français, Anglais, Portugais et Espagnol



Mes compétences :

Aéronautique

Défense

Langues

Management

Partenariats

Ventes

Vision

Transport ferroviaire