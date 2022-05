Thierry Roland ALLEMEERSCH

Actuellement commercial pour une société en protection de la maison ,je travaille sur des salons, des centres commerciaux et aussi en porte à porte .

après plus de dix années passé en porte à porte ;j'ai acquis une certaine expérience vis à vis de la clientèle et des différents produits que j'ai du commercialiser

je suis en réflexion pour l'avenir

j'aimerai pérenniser toute cette expérience et trouver des moyens efficaces et actuels afin d'être le plus performant possible



Mes compétences :

Persévérance

Accueil physique et téléphonique