Thierry ROUX

QUELQUES BRÈVES SUR L’HOMME



Doctorat PhD Major in Engineering Sciences, Université de Californie USA

Diplômé auditeur de l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN)

Diplômé de l'Institut Français de Gestion, Université Paris-Nanterre, en Economie

Certifié IPF en Ingénierie des systèmes complexes, sécurité des SI

Certifié ISO 27001 Management sécurité SI - Lead Auditor

Diplômé du 3è cycle de l’Université de Technologie de Compiègne, DES en management de l’information,

Diplômé de l’EMSST (Master of Science), en management des systèmes d’information,



Co-auteur de l’ouvrage – Les systèmes d’information, Art et pratiques - Aux éditions d’organisation.

Auteur de l’ouvrage – L’Art de la guerre du changement et les NTIC – Mêlée Numérique Publications.



AVENTURE PROFESSIONNELLE



Depuis 2014, Co Dirigeant GREAT-X, Cabinet d'expertise industrielle, SSI, Usine du Futur & Robotique, Innovation, Changement & Conduite des opérations. CISO/DPO de groupes nationaux et internationaux.



Depuis 2012, Consulting Partner et Coach, Ingénierie LSS, Innovation, IE-SECO, SSI.



Depuis 2011, Président du CA de la société régionale des ingénieurs professionnels de France (SRIPF), pour la région Midi-Pyrénées. VP national SNIPF. Administrateur de la fédération nationale, membre des IESF. Administrateur de l'Union Régionale des Ingénieurs et Scientiques de Midi-Pyrénées (URISMIP).



En 2010, Président Fondateur du GE "Compétences Plus" pour les fonctions Supports des PME Aerospace et TIC.



Depuis 2007 Président de l'InterClub d'Entreprises de Midi-Pyrénées.



Depuis 2006 Administrateur du Club d'Innovation pour l'Industrie (GIPI).



de 2002 à 2012 Fondateur et dirigeant de la société de génie industriel et d’ingénierie de l’information - PULSAR INNOVATION - dont l’activité est essentiellement orientée sur trois pôles d’excellence :

1. la coordination et le e-pilotage d’activités industrielles et d'analyse du soutien logistique,

2. L'ingénierie des systèmes complexes, à logiciels prépondérants,

3. les systèmes numériques avancés de supervision industrielle.



MAIS AVANT



• MAÎTRE D'OUVRAGE et DIRECTEUR DE PROJET SYSTEME D’INFORMATION

Etat-Major de l’Armée de Terre Française .



• RESPONSABLE DE DOMAINE ET CHARGE DE MISSION NATIONAL

Centre d’études et de développements informatiques, l'Armée de Terre.



• DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - Allemagne.



• 1er RESPONSABLE LOGISTIQUE ARMEMENT EUROPEEN Système d’armes MLRS



• RESPONSABLE DE SITES DE PRODUCTION ET DE MAINTENANCE En France et à l’étranger.



• CHEF DE PROJET informatique.



• RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT – En France et à l’étranger



AU PROFIT DE L’ENSEIGNEMENT, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION



De 2007 à 2011 Direction de Recherche pour un programme ANR de R&D Industrielle, sur le couplage industriel entre la conception des systèmes et la planification des projets. Encadrement de doctorants CIFRE.



Depuis 2000 Expert scientifique et Chargé du cours « Architecture SI et Bases de données » à l’Université de Technologie de Compiègne. Directeur de mémoires universitaires de 3è cycle de l’institut du management de l’information de Paris.



Chargé du cours de management de projet « Méthodologies de développement de systèmes» pour le Secrétariat Général pour l’Administration – Paris. Membre de l’association francophone de management de projet AFITEP.



Depuis 2002 Partenaire de la Mêlée Numérique, en région Midi-Pyrénées, pour l’appropriation des nouvelles technologies de l’information et des télécommunications, dans les entreprises et collectivités publiques.



Depuis 2003 Concepteur de cours Stratégie militaire dédiée à l’intelligence économique pour étudiants en Commerce.



Depuis 2005 Membre adhérent du Club pour l'innovation dans l'industrie GIPI et membre fondateur de l'AEROSPACE VALLEY liée au pôle de compétitivité "Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués".



Mes compétences :

Ingénierie de projet

Ingénieur système

Management opérationnel

Architecture logicielle

Systèmes d'informations

Systèmes embarqués

Gestion

Développement

Vision

Communication

Coordination

Logistique

Management

Internet

Innovation

Conduite du changement