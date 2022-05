Thierry RUAS

Manager une équipe (jusqu’à 15 personnes)

Gérer des budgets : jusqu'à 2 millions d’euros

Mettre en place un schéma directeur : Écriture et mise en application.



Gérer des projets :

Techniques, fonctionnels et organisationnels.

Analyse fonctionnelle, ordonnancement, gestion des coûts et respect des délais.



Gérer la sous-traitance :

Délégation, encadrement, animation de réunions et reporting.

Mise en place de partenariats, recentrage sur le cœur de métier.



Mes points forts :

Une réelle expertise technique en informatique.

Un esprit d’analyse me permettant de prendre les bonnes décisions et de synthétiser.

Un excellent relationnel (écouter, accompagner, animer et former).

Une excellente communication (reporting, présentation).

Une grande rigueur permettant notamment la gestion : des budgets, des plannings et de la documentation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management