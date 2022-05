Thierry SABAN

Directeur Régional des Ventes Rhône Alpes Lilly France

Président du Groupe Germ'in Lyon : réseau de progrés des managers

25 ans d'expérience dans l'Industrie Pharma en vente, formation,management et coaching.

Je suis curieux et passionné par le développement conjoint de l'économique et de humain , la libération des énergies , la diversité , la conduite du changement et le développement des compétences

Ma devise: Déléguer c'est faire grandir !





Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Formation

Vente

Coaching

Industrie pharmaceutique