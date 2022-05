Thierry SAINT JEAN

Issu d’une éducation et d’une formation résolument généralistes, le Changement a toujours été dans mon parcours professionnel une ligne directrice plutôt qu’une crainte.



Ma loyauté et mon énergie ont été appréciées par mes interlocuteurs, tant au niveau interne que chez mes clients successifs.



Aujourd’hui, je souhaiterai mettre ma volonté et ma capacité à progresser au service de mon projet professionnel : diriger des projets d’implémentations applicatives dans des domaines et des technologies aussi variés que visionnaires, comme des solutions CRM Cloud innovantes, ou des outils BI exploitant le potentiel offert par le BigData.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Comptabilité (bases)

Discoverer

XML Publisher

Talend Open Studio

Oracle E Business Suite (Finance)

Unix

Mysis Kondor

SQL Oracle, MySQL, Sybase