Thierry SAINTILAN

Je coordonne la réalisation de projets, des prémices à la finalisation, entre les investisseurs et notre unité de fabrication . Prospection des clients, proposition et vente de solutions, relation clientèle, et gestion des projets, mes fonctions sont diverses. De plus, je doit faire preuve de compétences techniques indéniables afin de préconiser les meilleures solutions à adopter.



Principales missions

• Analyse du marché

• Prospection des clients

• Analyse des besoins des clients

• Définition de la stratégie commerciale

• Suivi des réponses aux appels d’offres

• Négociation des contrats

• Prise en charge du suivi de la clientèle

• Maîtriser parfaitement les nouvelles technologies.

• Rédiger les propositions commerciales, techniques et financières.

• Connaître parfaitement le fonctionnement de son entreprise et l’environnement économique de ses clients.

• Animer des réunions avec les clients.

• Négocier.

• Rédiger les offres et des mémoires techniques.



Mes compétences :

Aluminium

Architecte

Bâtiment

dynamique

Ecoute

façade

Leadership

Management

Photo

Polyvalent

Qualité

Sens de l'écoute

Travail d'équipe