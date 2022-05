Thierry SALOMON

Bonjour,



Issu d'une formation Technique, je suis diplomé d'un BAC Chimie "F6" et d'un BTS "traitement des matériaux".



Après une expérience de Chef d'atelier, je me suis orienté il y a + de 10 ans vers une fonction de commercial.



Ceci afin de faire partager à mes clients, mes expériences dans l'industrie métallurgique et de la galvanoplastie.

(de la transformation des métaux jusqu'au revêtement)



Expert, Autonome et Responsable je mène avec dynamisme, ma vie professionnelle et ma vie de famille (marié, 2 enfants).



Très cordialement



Mes compétences :

Expert

Peinture

Industrie

Traitement de surface

Chimie

Chargé de clientèle

Technico commercial

Chargé d'affaires

Mécanique