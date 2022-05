Thierry SAMSON

J'ai 47 ans, marié et père de 2 enfants.

Je suis diplômé d'un BTS en électronique, obtenu en 1988 au lycée jules Ferry de Versailles.



Jusqu'à ce jour, j'ai exercé ma carrière professionnelle dans le domaine de la santé et en particulier au sein du laboratoire pharmaceutique Baxter

Dans cette entreprise basée dans les Yvelines et depuis mon arrivée en octobre 1989, mes responsabilités n'ont cessé de croître dans un environnement de plus en plus concurrentiel et très réglementé.

Les principaux postes que j'ai occupé ont été « Ingénieur de maintenance sur les régions IDF, Nord, Normandie et Aquitaine », « Support technique produit Hémodialyse », « Responsable service technique » et enfin « Responsable service clients ».



J'ai acquis et développé des compétences dont voici les 4 principales : les métiers du SAV biomédical, la logistique et la distribution du médicament à l'hôpital et à domicile, la gestion de projet opérationnel et le management d'équipe pluridisciplinaire.

Au-delà de ce savoir-faire, mon dynamisme, mon sens du résultat et de la relation commerciale, mon goût pour le management, complétés par mes aptitudes de rigueur et d'organisation, sont les atouts qui m'ont permis de réussir dans les missions qui m'ont été confiées.



Aujourd'hui et depuis le 30 mai 2011 j'occupe une fonction de responsable Pôle Technique & Application au sein d'une société spécialisée dans l'insuffisance Renale



Mes compétences :

Biomédical

Commerciales

Dialyse

Environnement

Fidélisation

Fidélisation de la clientele

Hémodialyse

Logistique

Management

Relations commerciales

Santé

SAV

Service clients