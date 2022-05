Thierry SCAVARDO

Un secteur à développer sur l'AQUITAINE ou en RHONE-ALPES ou dans le Centre : j'arrive.



Après un parcours en GMS dans le groupe SARA LEE et la carterie Hallmark, je me lance un nouveau challenge, celui d' intégrer la région de l'AQUITAINE ou en RHÔNE-ALPES au sein d'une entreprise dynamique.



Alors n'hésitez pas à me contacter.



PS: Je me permets de préciser également d’avoir un point chute en habitation Bordeaux, autres qu'Olivet.



Mes compétences :

Chef de secteur

Développement commercial

Vente

Communication

Marketing

Informatique

Commercial

Management