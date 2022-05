Thierry SCRABALAT

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine industriel, j'apporte aujourd'hui une expertise technique sur les différentes problématiques qui peuvent se présenter à une unité de production.

Rigoureux, soucieux des résultats et de leur évolution, je mets aux services de la société qui m'accueille mon goût prononcé pour l'organisation et la gestion d'un service.

Mon intégration dans le monde verrier via le leader mondial de la production de verre me fait découvrir la noblesse d'un produit tant imprévisible, parfois indomptable mais doté d'une mystique attirance.



