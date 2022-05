Bonjour,

Tout d'abord merci de visiter mon profil.

Je suis un spécialiste de la vente directe que ce soit en B to B ou B to C.

Alors si vous avez besoin d'étoffer votre force de vente, n'hésitez pas

Merci à bientôt



Mes compétences :

Développement commercial

Management

B2B

Conseil

Formation

Prospection

Vente

Communication

Marketing