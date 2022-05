Thierry SOUCHARD

Directeur logistique/Supply Chain pour l'Europe je dirige une équipe de 60 personnes sur 11 sites en Europe. Bilingue anglais et courant en espagnol. J'achète 12M€ de transport en Europe.



Je suis particulièrement performant dans la mise en place de nouvelles organisations/projets dans des structures internationales multi- sites, la gestion de la Supply-Chain étendue, l'achat de transport, la logistique et l'optimisation de SAP.



Je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans des groupes internationaux et/ou multi-sites







Mes compétences :

SAP

Lean Manufacturing

Logistique

Supply Chain

Matériaux

SAP APO

Six Sigma

SAP-netweaver- Business Warehouse

SAP SD

SAP PP

SAP MM

SAP LE

Operation Planning

Minitab

Microsoft Excel

Microsoft Access

Statistiques

Conduite du changement