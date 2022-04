Je recherche un Consultant SAP SD pour mon client à Paris. C'est pour un contrat de 12 mois, avec l'occasion de travailler sur S / 4HANA. Il commence en mai, s'il vous plaît contactez-moi au +44 7930 252 057 ou alii.thorogood@dsr-global.com pour en discuter plus avant.



Mes compétences :

Recrutement

SAP R/3

Sales

Gestion IT

Recrutement IT

ERP

SAP