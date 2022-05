Thierry SOULARD

Consultant et assesseur depuis 2008 pour faciliter l’intégration de la culture projet au niveau des organisations tout en répondant aux standards de qualité exigés par leur métier et leurs clients.



25 ans d'expérience en gestion de projet, de programme et de portfolio, créateur et Directeur de PMO, et 17 ans, en parallèle, comme Directeur qualité pour des environnements projet (développement de logiciels, de services de réseaux mondiaux, conception de puces – ASIC)…J’ai utilisé les standards qualité pour charpenter et pérenniser la culture projet. Je fais partie de l’équipe qui a créé le standard OPM3 et le remet à jour continuellement.

Je suis certifié PMI: PMP, OPM3 Professional Assessor & Consultant, Prince2, EFQM Assesseur, auditeur ISO9001, CMMI L2 assesseur interne.





Mes compétences :

Qualité

Audit

Conseil

CMMI

PRINCE 2

Gestion de portefeuille

Gestion de projet

PMP

Coaching

Management

Formation