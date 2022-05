Thierry SOYER

Pour cette fonction, je dirige et anime une soixantaine de personnes; je pilote l'ensemble des activités des points de vente avec un budget d'environ 30 millions d'euros de CA (1080 VN et 550 VOP) pour 2015.

Manager confirmé dans la vente automobile, c'est grâce à mon expérience du terrain que j'organise et optimise les moyens humains à disposition afin d'atteindre les objectifs budgétaires.

Je bénéficie en outre d’un outil de gestion performant et du soutien d'un groupe reconnu dans le secteur de la distribution automobile.

J'aime le challenge quotidien d'initier une dynamique de résultats auprès de mes collaborateurs en accompagnant mes chefs de service dans la mise en œuvre des actions nécessaires à la motivation de chacun.

En relation directe avec mon PDG, je dispose d'une large autonomie dans la responsabilité de mes centres de profit.



Mes compétences :

Management

Automobile

Vente

Gestion

Gestion de projet

Marketing