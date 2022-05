Thierry SOYER

Je me positionne comme l'interlocuteur référent des DRH et DAF pour tous les sujets relatifs à la gestion des Effectifs et de la Masse Salariale. Au carrefour de ces deux fonctions, je suis aussi en mesure de piloter des projets transversaux tels que l'implémentation d'un logiciel, la création d'interfaces et l'optimisation de procédures ou de calculs (primes, augmentations).

Sur le périmètre RH stricto sensu, je conduis l'analyse des systèmes de rémunération, leur refonte et leur déploiement.

Je suis également le partenaire des RRH dans le cadre des relations avec les Représentants du Personnel et intervient sur les dossiers préparatoires et rapports obligatoires.







Mes compétences :

Contrôle de gestion sociale

Masse salariale

Analyse et gestion des rémunérations

SIRH et requêtes

Création de tableaux de bord sociaux

Gestion financière et comptable