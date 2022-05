Thierry STEFANAGGI

Médecin généraliste et urgentiste de formation, je suis engagé, depuis 1990, dans l'aide à maitrise d'ouvrage et dans la maitrise d'oeuvre de nouvelles organisations du secteur de la santé ambulatoire. Une formation à Centrale Paris m'a permis de mieux appliquer la gestion de projet dans ce domaine. Mon expérience de formateur dans le domaine de la santé est une garantie de bonne gestion des groupes professionnels au moment de la création de projets de santé cohérents tant pour les maisons de santé pluri-professionnelles, que pour des projets plus complexes comme les contrats locaux de santé. Depuis début 2012, je suis impliqué dans le traitement numérique des données de santé à travers la Sarl Intellicament dont je suis un des associés fondateurs.



Mes compétences :

Gestion de projets de santé

Études de faisabilité

Gestion outils de production de données de santé

Formation professionnelle

Animation de réseaux de santé

Animation d'équipe

Santé publique