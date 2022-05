Thierry Stephane LEUCHIE TCHAMADEU

LEUCHIE TCHAMADEU Thierry Stéphane

Technicien Supérieur en Maintenance Industrielle et Productique

Nkongsamba

Né le 30 juin 1986 à Nkongsamba

Célibataire sans enfants

Tel :(+237) 96 17 92 72/74 15 79 81

E mail : leuchiethierry2006@yahoo.fr





*STAGE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Du 15 Septembre 2006 Au 22 Septembre 2007 : Stage professionnel à la Société FOTS-ELEC en qualité d'électricien.

Du 28 Juillet Au 09 Octobre 2009: Stage Académique effectué à la Société FOTS-ELEC sous le

Thème : Maintenance sur le Réseau de Transport et Distribution de L'énergie Électrique.

Du 15 Novembre 2009 Au 24 Avril 2010: Stage professionnel à la Société FOTS-ELEC en qualité d' électricien.

Du 01 Mai 2010 A nos jours : Magasinier à l’UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES Agence de NKONGSAMBA.

*DOMAINES DE COMPÉTENCE



*ÉLECTROTECHNIQUE ET ÉLECTRONIQUE



- Maîtrise du réseau électrique, des moteurs électriques, des schémas de câblage électriques ;

- Maîtrise de l’électronique analogique et numérique, des composants électroniques.

- Installation, entretien et dépannage en électricité industriel et domestique.

- Conception et maintenance dans le domaine du génie Électrique.

- Contrôle et commande de processus industriels.

- Élaboration et conduite des projets dans les domaines du génie électrique.

- Maitrise des fonctions électroniques de base.

- Capable d’identifier les convertisseurs d’énergies électriques.

- Démarrage des moteurs électriques, électronique de puissance.



*AUTOMATISME ET INFORMATIQUE



- Commande et supervision des processus industriels et domestiques par micro-ordinateur ;

- Langages de programmations (Visual Basic 6.0, C/C++, pascal) ;

- Maintenance logicielle et matérielle des systèmes informatiques ;

- Conception et montage des Réseaux Informatiques ;

- Pratique quotidienne d'Internet.

- Maîtrise de l’outil informatique.

- Conception de système automatisé.



*MAINTENANCE



- Capable d’organiser et de mettre en place une politique de maintenance dans une entreprise.

- Maitrise certaines techniques de maintenance des composants mécaniques, thermiques et électriques ; et les techniques de maintenance sous forme d’ateliers multi techniques.



*CONCEPTION MÉCANIQUE



-Capable d’identifier les sollicitations sur les éléments d’un mécanisme en service.



*MATÉRIAUX ET THERMIQUES



-Connaissance des différents matériaux utilisés en construction.

-Capable de distinguer les différentes techniques de mises en œuvre des matériaux courants.

-Maitrise les différents traitements thermiques de métaux.

-Capable de dimensionner un système d’échange thermique.



*PRODUCTIQUE



- Capable de mettre en œuvre une politique de qualité dans une entreprise ou d’en évaluer la qualité.

- Maitrise les outils de la qualité et les normes y afférant (exemple ISO9000).

- Maitriser les enjeux de la sécurité dans un environnement industriel.

- Maitrise l’outil de la production industrielle.

- Maitrise élémentaire de Comptabilité générale et analytique



*CURSUS ACADÉMIQUE



2009 : DUT en Maintenance Industrielle et Productique (Diplôme Universitaire de Technologie) Première promotion 2007-2009 de l'Institut Universitaire de Technologie Fotso Victor de Bandjoun ;

2006 : BAC F5, Lycée technique de Nkongsamba;

2005 : PROBATOIRE F5, Lycée technique de Nkongsamba ;

2002 : BEPC en Anglais Renforcé, Collège épiscopal Sainte Jeanne D’arc de Nkongsamba ;

1998 :CEPE école publique groupe VI de Nkongsamba.



*LANGUE



Français : Lu, Écrit et Parlé

Anglais : Lu et Écrit



*LOISIRS



Football, Course de Vitesse, Passionné de lecture, Voyage, Comédie, Danse, Débats, Musique.



*AUTRES ACTIVITÉS



- 2007-2008: - Secrétaire Général du Club Génie Mécaniqu



