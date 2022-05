Thierry STEYDLÉ

34 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la couverture. Mes compétences acquises au cours de ces années sont aujourd'hui au service de mon bureau d'études.



Les domaines de compétences du Cabinet Steydlé:

• Missions de chiffrages :

-Relevés sur sites ou sur plans ;

-Métrés détaillés ;

-Réalisation de bordereaux de prix détaillés (fournitures, main d’œuvre, coefficients) ;

-Propositions de variantes ;

-Etudes d’organisations de chantiers ;

-Analyses de documents de chiffrages (plans, CCTP, CCAP, DPGF, règlements de consultation, rapports acoustiques…) ;

-Mémoires techniques.



• Missions d’expertises techniques :

-Diagnostiques et audits de toitures et de sites ;

-Expertises techniques.



• Missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre :

-Avant-projets sommaires ;

-Avant-projets détaillés ;

-Dossiers de consultations des entreprises ;

-Consultations des entreprises et analyses des offres ;

-Suivis des travaux lors de la phase exécution et participation aux réunions de chantier ;

-Réceptions de chantiers.



J’interviens aussi bien sur des marchés publics que sur des marchés privés.

Tous types de toitures sont dans mes capacités (ardoises, plomb, cuivre, zinc tuiles, etc…).



Je peux également intervenir sur tous type de bâtiments :

-Monuments Historiques ;

-Maisons résidentielles grand standing ;

-Bâtiments cultuels ;

-Immeubles Haussmanniens ;

-Bâtiments résidentiels ;

-Bâtiments tertiaires.



* Mission de consultant en entreprise:

-Aide au démarrage d'une entreprise;

-Assistance technique pour démarrage ou réalisation de chantier;

-Aide en suivi de chantiers;



Quelque soit votre problème je peux vous apporter aide et assistance.

Un problème de toiture sur votre copropriété, un avis d'expert vous est indispensable...