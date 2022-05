Thierry SUBTIL

J'ai 45 ans et je suis diplomé ENSAM.



Après 10 ans chez SCHNEIDER ELECTRIC en tant que responsable logistique et chef de projets industriels je me suis tourné vers les PME en tant que responsable multi-sites et directeur industriel.



Mes compétences sont :

* Conduite de changement en milieu industriel ( Productivité, 5S, SMED, KAIZEN, Lean, réduction de stock ...).

* Gestion de projets.

* Management d'équipe tant transversalement que hiérarchiquement.

* Réalisation et suivi de budget industriel ( Compte exploitation, stock, absentéisme, taux de service ...).

* Qualité ( Iso 9001, méthode de résolution de problème).

* Bon niveau d'anglais.