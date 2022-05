Thierry SUCAU

Après des études de droit à Toulouse abouti es sur une D.E.A. en droit des affaires, un diplôme de l'institut de criminologie et de sciences pénales et un diplôme de droit allemand de l'université de Bonn (Allemagne), je suis aujourd'hui avocat spécialiste en fiscalité depuis 1987. Je pratique avec mes 4 associés et un avocat collaborateur du cabinet SPBS-Avocats, créé en 2009 à MONTAUBAN (82) le droit des affaires, les fusions acquisitions, la défense fiscales, mais aussi commerciales, en droit du travail.

J'ai deux garçons de 27 et 29 ans également juristes.

Mes loisirs se consacrent essentiellement au golf (handicap 12) et à la peinture.