Thierry SUVAAL

Mon métier: c’est la finance, directeur financier et contrôle de gestion dans des entreprises multinationales. Je ne fais pas que la finance: j’ai géré des projets transverses, de changement d’organisation et de stratégie.



Mon parcours professionnel a commencé en 1986 chez Coopers & Lybrand, audit et consultancy. J’ai appris les bases techniques, mais aussi servir une clientèle.



En 1990 j’ai changé pour une carrière dans Royal Nedlloyd Group, groupe hollandais de transport, j’ai travaillé au niveau stratégique directement pour le board, mais aussi au niveau opérationnel étant directeur financier à Paris et directeur d’agence de Marseille de transport maritime des conteneurs.



En 1999 j’ai été contacté par un chasseur de têtes et je suis entré chez BP. J’ai pris la responsabilité de directeur financier, d’abord dans le Benelux, puis pour France, Portugal Espagne et puis pour l’Europe dans diverses secteurs de l’aval.



Début 2008, j'ai accepté le poste de Chief Financial Officer de European Gas Limited, j'ai donc la reponsabilité financier et administratif, du groupe EGL, coté à la bourse en Australie.



J’ai un profil international, je parle 4 langues (Néerlandais, Français, Anglais, Allemand).

J’ai travaillé dans plusieurs pays. Je respecte et j’aime les cultures différentes et je sais trouver de la cohérence à l’international.



