Thierry TESTUD

Un Intervenant Privé, en tant qu'Entrepreneur, qui veille aux bons fonctionnements de vos Systèmes Informatiques en toute transparence et sans interrompre vos Activités Journalières...



Audit Informatique :

La réalisation d'une étude de prestations informatiques établie sous la forme d'un audit fonctionnel...



Infogérance Informatique :

Des services d’infogérances en informatique qui répondent généralement à vos attentes...



Réseaux Informatique :

De vous permettre d'avoir la fourniture, l'installation et la maintenance pour vos équipements informatiques...



Lake Informatique :

Mutualisation de vos équipements informatiques avec un protocole d’accord en tant que partenaire...



Hébergement I.A.A.S :

La Préservation de la haute disponibilité de vos Progiciels et en les protégeant de tous sinistres informatiques...



I.T Management :

La mise en place de vos projets informatiques qui optimiseront pour vous des technologies...



Logiciels et Progiciels :

L'installation de vos applications avec leurs aspects techniques, l'ensemble complètement transparent aux yeux des...



Votre Site Web :

Vous permettre la création de votre site internet et le design de celui-ci, selon votre image professionnelle...





Your Green Machine !



https://www.globaltechniqueone.fr



Mes compétences :

Web

Https://www.globaltechniqueone.fr