Thierry TORLOTIN

Depuis plus de vingt ans, j’ai occupé différentes fonctions dans le secteur des communications mobiles, des smart phones et des applications mobiles fondées notamment sur des services de géo localisation.



Aux travers d’expériences réussies en direction d’équipe chez Freescale (directeur intégration & tests 250 p) ou de pilotage de programme chez Alcatel mobile phone (projet TH4- 120 p) , j'ai développé des compétences managériales dans la gestion d'équipes techniques multiculturelles, avec des enjeux forts et des contraintes permanente d'adaptation .



D’autre part, comme directeur des opérations dans une startup (Insiteo) et comme responsable des programmes chez Telespazio ( en poste depuis 2015), j’ai constitué et mené à bien plusieurs projet collaboratifs en partenariat avec des entreprises européennes (2,5 m euros de budget total).





Mes compétences :

Management

Leadership

Electronique

Gestion de projet