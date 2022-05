Thierry TOURATIER

Après l'APPAVE, l'AFNOR, Comareg et Comaregnr, j'ai mis entre parenthèse mon métier de responsable technique/informatique.

J'ai suivi depuis fin aout 2012 une formation de vigneron avec à la clé la réussite d'un BAC PRO de conduite et gestion d'une exploitation agricole option vigne et vin afin de créer un domaine viticole personnel dans mon village à Montrésor. Je travaille dans un domaine à Chateauvieux (La Chapinière) à 20 km de Montrésor pour acquérir de l'expérience dans ce domaine. La création du domaine est en cours et sera géré avec le milieu associatif locale.



Je souhaite donc maintenant reprendre un poste technique/informatique/chef de projet/ production à responsabilité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse technique

Réseaux d'entreprises