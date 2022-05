Thierry TRAPPLER

22 années d'expérience en Informatique jalonnées de plusieurs projets et responsabilités. Autant de succès.

Ma dernière réussite est celle du projet de test pour la validation des correctifs liés à la gestion des identités dans des déploiements Cloud d'Oracle (Saas/Paas).

Tous ces projets ont mis en valeur mes compétences de leadership ainsi que mes très bonnes capacités d'organisation et de coordination.

J'ai développé un excellent sens relationnel ainsi qu'une réelle ouverture internationale en pilotant des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires de collaborateurs basés aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.

Responsabilité, autonomie, rigueur, esprit d'équipe, flexibilité, respect des engagements et puissance de travail sont les principales valeurs qui me caractérisent.

Mes réussites dans les divers projets sont autant de raisons qui renforcent ma motivation à aller encore plus loin.



Dans une dynamique de développement, je suis prêt à relever de nouveaux défis.



Disponible, j'aimerais vous convaincre et approfondir tous les points que vous jugerez utiles.



Just for information: My LinkedIn profile may give you a better idea of who I am and what I'm made of.

Follow me at https://fr.linkedin.com/in/thierrytrappler



Mes compétences :

Java

LDAP

Weblogic

C

Oracle

Pilotage d'équipe

Gestion de projet

Leadership

UNIX

Identity and Access Management

Shell scripting

Solaris

MySQL

Oracle Database

Access management