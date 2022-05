Thierry VALLEJOS

Enseignant d'anglais sur le site des Carmes de l'université de Nîmes. Titulaire du département Psychologie, Lettres, Langues et Histoire, j'interviens sur l'UFR de Sciences, de Design, de Lettres et de Psychologie. Je participe aussi à la préparation au concours de l'enseignement des arts appliqués des étudiants en Mastère Enseignement Et Formation.



Titulaire d'un Doctorat en Civilisation Britannique, j'ai travaillé sur la politique de rénovation urbaine des gouvernements travaillistes en ayant pris l'exemple du borough d'Islington à Londres pour analyser comment la politique nationale était mise en pratique au niveau local. Mon Mastère de Traduction littéraire me donne les compétences pour traduire du français vers l'anglais ou inversement tous types de documents. J'ai travaillé pour l'Association Internationale de Psychanalyse.



Auparavant en poste à l'université d'Aix-Marseille (AMU), j'ai aussi participé à la formation en anglais des étudiants préparant le concours de professeur des écoles et à celle des étudiants préparant le CAPES d'anglais, à l'IUFM puis ESPE d'Aix-Marseille.